Perché l’occupazione cresce e i salari scendono

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Ocse lo ha scritto per il secondo anno di fila nel suo Employment Outlook 2024: l’Italia è il Paese in cui gli stipendi dei lavoratori, di fronte all’inflazione, hanno perso maggiore potere d’acquisto. Nei primi tre mesi dell’anno, ireali erano ancora più bassi del 6,9 per cento rispetto a prima della pandemia. Ma l’Ocse ha scritto anche un’altra cosa nella nota riferita all’Italia: «Il mercato del lavoro italiano ha raggiunto livelli record di occupazione e livelli minimi di disoccupazione e inattivita?». Come fanno a stare insieme le due cose? I dati in crescita sule ireali più bassi tra i Paesi Ocse, in realtà, sembrano due aspetti collegati. I bassispingerebbero le aziende italiane, anche piccole, ad aumentare le assunzioni,è più economico del fare investimenti in macchinari, tecnologie, ricerca e sviluppo.