Perché la morte di Gianni Versace ha cambiato la storia d' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un termine per definire chi ha perso un fratello o una sorella non esiste. Nemmeno esiste per definire un genitore che ha perso un figlio. La lingua “devèn, tremando, muta” e lascia indicibile l'impensabile. Per Santoladiè stata contro natura tre volte:era suo fratello,era di due anni più giovane,il 15 luglio 1997, intorno alle 7 del mattino, venne ucciso. Due colpi di pistola davanti alla sua villa, a South Beach, Miami. «Mi arrivò la notizia e io risposi: “non è morto,è immortale”. Me ne resi conto solo quando arrivammo in ospedale e sfiorai la sua mano insanguinata». Santocompirà ottant'anni a dicembre,ne farebbe 78 qualche giorno prima. «Due anni di differenza che sembravano due generazioni – dice –, lui eterno bambino, io saggio posato», l'amministratore, un alter ego cerebrale, colui che trovò i finanziatori e che capì l'importanza di investire nell'immobiliare al centro di Milano.