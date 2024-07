Perché ha scelto Vance Luttwak rivela la strategia di Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'eco dell'attentato a Donaldarriva anche nella televisione italiana. Se n'è parlato durante la puntata di "Quarta Repubblica" andata in onda il 15 luglio su Rete4. In collegamento c'era anche Edwardche ha svelato il motivo per cui Donaldabbiaun repubblicano atipico come J.D.. “hail senatorecome suo vice e non un repubblicano classicovuole vincere i voti della classe operaia". Poiha affrontato anche il discorso sulle conseguenze dell'attentato dell'altro giorno. "Da quando è successo - ha dettoa Nicola Porro -non ha detto nulla che non fosse calmante. Biden si è scusato. Quello che è successo è stato il picco. Finorasi presentava come forte e duro ma solo a parole.