Passetto la rivolta dei bagnanti | Obliteratrici da terzo mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024), ladei: "L’ascensore bloccato a metà e letroppo vecchie. La passerella di legno? Siamo noi a doverla manutenere". Clima rovente (e non solo per le temperature) nella spiaggia cittadina ai piedi del Monumento. Caos per il tradizionale ´Miglio´ e famiglie costrette a tornare a casa. È quanto accaduto lo scorso sabato, quando – nella spiaggiola di fronte l’ascensore – si è tenuta la celebre manifestazione del ´Miglio del´, giunta ormai alla sua 30esima edizione. Ihanno storto il naso quando sulla battigia hanno visto una passerella temporanea per far scendere i partecipanti, alcuni dei quali hanno calpestato i teli degli habitué posizionati sulla spiaggia libera perché la stessa passerella era invasa da ombrelloni.