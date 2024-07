Paralizzato dopo la caduta in bicicletta | Voglio raccontarvi la mia nuova vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Montecosaro (Macerata), 15 luglio 2024 – “la mia”. Inizia così il ringraziamento che il montecosarese 61enne Robert Sabbatini indirizza i medici che lo hanno avuto in cura dal 9 settembre scorso, quando rimase vittima di un brutto incidente in bici a Piane di Montegiorgio. Sabbatini, con una lesione midollare, ha passato venti giorni in coma e si è svegliato, ma la sua storia ha un lieto fine. “Durante una gara con l’Hg Cycling team – racconta – sono caduto, per cause ancora da chiarire, e ho perso conoscenza. Fui portato in eliambulanza ad Ancona. Le vertebre cervicali c3 e c4 erano saltate, io ero in coma. Mi operarono subito, dalle 19 alle 6 di mattina, per ricostruire il rachide e rinforzarlo con una piastra.