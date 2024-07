Morgan dopo la denuncia per stalking | vi racconto tutta la verità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 15 luglio 2024) Personaggi TV.torna sullapercontro di lui da parte della ex fidanzata Angelica Schiatti. Il musicista questa volta ha scelto di eliminare prima tutti i post dal suo profilo Instagram e poi ha scritto un messaggio nella notte rivelando di voler condividere la sua versione dei fatti rispetto al procedimento per presunti atti persecutori nei confronti sulla ex compagna. Leggi anche: Fedez, la triste comunicazione ai fanl’ultimo ricovero Leggi anche: “Ballando con le stelle”, nel cast anche un attore famosissimo? La querela a Selvaggia Lucarellinei giorni scorsi ha querelato Selvaggia Lucarelli “per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono“, come ha riferito il musicista sui social, aggiungendo: “lo non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo.