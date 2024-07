Manila è diventata una delle città più dinamiche e frizzanti del Far East asiatico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Come la Grande Onda di Kanagawa, ail traffico della rush hour serale ha le sembianze di una catastrofe naturale. Quando ai semafori scatta il verde, migliaia di taxi, scooter e sgargianti jeepney – il mezzo pubblico più comune nella capitale filippina, sorta di jeep sotto steroidi sul cui lunghissimo pianale siedono fino a 16 passeggeri – sembrano travolgere la metropoli con l’inesorabilità di uno tsunami. «Spostarsi inpuò essere una sfida, qui il traffico è leggendario», spiegano i blogger cittadini Ronald Mabanag e Chris Juan. Non è un’iperbole, la loro. Basta appostarsi su unaarterie cittadine come Makati Avenue, la via che prende il nome da uno dei 17 comuni che formano Metro, megalopoli da 12 milioni di abitanti spalmata al centro della grande isola di Luzòn, per godere del quotidiano parossismo di lamiere, afa e smog che l’attanaglia ogni sera.