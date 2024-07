Malore improvviso mentre gioca a calcetto con gli amici | morto un ragazzo di 33 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tragedia a Cesena, in Romagna, dove undi 33si è accasciato al suolo dopo essere stato colpito da unstava disputando una partita diinsieme agli. Per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i medici del 118 siano giunti sul posto in pochi minuti. Glidella vittima inizialmente avevano pensato a un calo di pressione o a un colpo di calore.Leggi anche: Sinner e il: tanta paura, cos’ha avuto e come sta ora il campione Come riporta Il Resto del Carlino, i fatti appena raccontati risalgono a venerdì 12 luglio, quando un gruppo disi è riunito all’agriturismo ‘La Ramiera’ a Piavola, in provincia di Forlì-Cesena, per festeggiare molto probabilmente un matrimonio in vista, con un pranzo offerto proprio dal 33enne.