Liberiamo la politica dall' odio

(Di lunedì 15 luglio 2024) «IoTrump, ioi repubblicani». Più che gli spari ed i proiettili quello che più mi ha fatto pensare è il video di Thomas Matthew Crooks in cui raccontava, scandendolo per bene, parola per parola, affinché il messaggio fosse il più chiaro possibile il suo. Non solo verso una persona, Donald Trump, ma verso tutti coloro che hanno una ideadiversaa sua. Faccio già fatica ad immaginare che si possa odiare una persona per la sua ideama Thomas arrivava proprio ad odiarli tutti. Trump è una persona particolare, per certi versi esagerata e provocatoria. Posso arrivare a spiegarmi che possa essere particolarmente divisivo rispetto ad alcuni suoi predecessori, ma odiare, fino ad arrivare all'idea di ucciderlo (ben sapendo in tutto questo che sarebbe stato un gesto suicida) davvero escea mia mente.