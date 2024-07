L' attentato a Trump e la candidatura di Biden mostrano la fragilità degli Usa | parla Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Ciò che è successo negli Stati Uniti fa male. Rivela che la nostra democrazia di riferimento è un gigante fragile. Un gigante fragile anche per ladiche sta suscitando un grande dibattito e non sembra avere le forze per reggere un impegno istituzionale così e anche la campagna di odio che si sta scatenando e ha portato questo episodio inquietante. Ci auguriamo tutti che il nostro principale alleato possa trovare le forze per affrontare la campagna elettorale nel rispetto delle regole democratiche. Non basta esprimere un primato militare ed economico. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti un primato politico e morale”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppea margine del convegno “Una strategia per lo sviluppo delle aree interne” alla Camera dei Deputati.