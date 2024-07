La sua specializzazione è progettare giardini terapeutici per migliorare la qualità di vita dei pazienti come il Giardino Sensoriale dell' Ospedale di Alessandria

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Novarese, 49 anni, Monica Botta è architetta paesaggista specializzata nella progettazione di. Ha "casa e bottega" a Bellinzago Novarese, in campagna. Con il primo progetto, nel 2008, ha capito che poteva unire talento creativo per il paesaggio a un ambito sociale che le appartiene, avendo fatto per tanti anni volontariato. Insegna al master di Pianificazione, Programmazione e Progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari al Politecnico di Milano ed è co-direttrice del corso di perfezionamento in Therapeutic Landscape Design.