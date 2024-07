La gita finisce in tragedia Cade in bicicletta nella pineta muore davanti agli amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si chiama ‘To della falce’, è un percorsonatura che si percorre sullatra gli scenari caratteristici del Delta del Po. Qui, mentre procedeva ai pedali con una compagnia di, ha trovato la morte Tiziano Bonsi, 69 anni, di Ferrara. Tra le probabili cause, da verificare nelle prossime ore, una radice o un’asperità del terreno. Il pensionato, secondo la ricostruzione delle persone che erano con lui, avrebbe perso il controllo della ’due ruote’ per finire contro un albero. Impatto che è stato fatale. Bonsi, che per anni aveva fatto l’autista per l’azienda trasporti Tper prima in città poi nelle linee turistiche in Europa, aveva raggiunto con una comitiva quel luogo per una domenica nel segno della natura. Lamentre stavano percorrendo, in sella, il tratto che attraversa la, nel territorio del boscone della Mesola.