Juve via alla rivoluzione | deciso il destino di quattro calciatori

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lantus dà il via: giàildi, ecco cosa accadrà sul fronte uscite L’ingaggio di Thiago Motta per la panchina ha dato il via ad una vera e propria. I bianconeri stanno costruendo – o, quantomeno, ci stanno provando – a realizzare una squadra all’altezza in grado di competere subito per la vittoria. Laè partita dal centrocampo, lì dove si sviluppa il cuore del gioco ma anche il reparto che maggiormente problemi ha creato ai bianconeri nel corso dell’ultima stagione sotto la guida di Max Allegri. E così già due colpi sono stati piazzati: Douglas Luiz e Khéphren Thuram che di fatto fungeranno da cerniera davantidifesa. Due acquisti che però non sono sufficienti, almeno per il momento, a rendere completo il reparto.