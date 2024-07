Jacobs vince a Rieti ma non convince Desalu che spettacolo | vola nei duecento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il 9.92 fatto da Marcella Turku (Finlandia) qualche settimana fa aveva allontanato un po’ di nubi all’orizzonte. Ora, però, il cielo non è più così terso e, nonostante la temperatura tropicale di, dove ha corso nel weekend, l’atmosfera non è tanto serena, almeno per la sua condizione. L’atleta delle Fiamme Oro ha sfruttato i Campionati Regionali Juniores e Promesse, ospitati allo stadio Guidobaldi, per un ultimo test prima dei Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio – 11 agosto). Dopo il 10.17 fatto sabato nelle batterie, in semifinale si è migliorato a livello cronometrico, arrivando terzo a pari merito con De Grasse con 10.16, alle spalle del cinese Xie Zhenye, ma peggiorandosi nella performance. La partenza, diventata ormai un punto debole, ancora non è efficace e la corsa è apparsa macchinosa e poco fluida.