I Cavalieri ripartono dai nuovi staff tecnici In campo si fatica per il sogno promozione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Partiamo dalle certezze. La nuova serie A1 2024/2025 con iUnion prenderà il via il prossimo 13 ottobre e la squadra ha già ripreso gli allenamenti ormai da un paio di settimane. C’è poi un punto interrogativo: nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato il nome del nuovo presidente deiUnion che dovrà raccogliere il testimone da Francesco Fusi. Infine la ristrutturazione. La società ha ufficializzato glidella stagione appena iniziata, fra tante conferme e qualche volto nuovo. Iniziando dalla prima squadra, dove in plancia di comando c’è ovviamente il tecnico Alberto Chiesa: arrivato nel 2020, in piena pandemia, si appresta ad iniziare la sua quinta annata da coach. Al suo fianco, in veste di collaboratori, avrà il confermatissimo ex capitano Alessandro Lunardi e Lorenzo Fabbri, con Aidin Rustai in veste di preparatore atletico.