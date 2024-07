Futura inserirà 50 nuovi talenti nel proprio team

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) LO SVILUPPO di(nella foto a sinistra il ceo Andrea Chirolli) si coniuga anche con un importante piano di assunzioni. Continua infatti a crescere la startup EdTech che sviluppa modelli di intelligenza artificiale per rivoluzionare i processi di apprendimento degli studenti, rendendone la personalizzazione accessibile su larga scala. Dopo un iniziale finanziamento dal valore di 1,8 milioni di euro nel 2022,ha di recente chiuso un importante round di investimento Serie A da 14 milioni di euro, il più grande nel settore EdTech italiano ad oggi. Grazie all’aumento di capitale,punta ad espandersi in Europa e a sviluppareprodotti e nuove linee di business. Per realizzare questi ambiziosi piani, la società prevede di raddoppiare le dimensioni delnel corso del prossimo anno.