Donne nelle STEM verso la parità di genere nel 2024 | le sfide

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quando si chiede a una bambina cosa vuole fare da grande, raramente si sente rispondere “astronauta”, “ingegnera” o “scienziata”. Per i bambini maschi, invece, queste risposte sono più comuni. Un esempio che riflette un problema profondo: alle bambine non è permesso neanche sognare una carriera. Fin dall’infanzia, gli stereotipi die i condizionamenti sociali limitano le aspirazioni, riducendo la loro presenza nei campi. Nellecontinuano a essere sottorappresentate nella scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica. La disdiresta un problema significativo perché limita non solo le opportunità per le, ma anche il potenziale innovativo e produttivo delle industrie coinvolte.