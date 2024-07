Debito pubblico da paura | sfiora i 3 000 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 – Un nuovo record delitaliano che è arrivato are quota 3.000di. A maggio è infatti arrivato a 2.918,9con un aumento di 13,3in un mese. A comunicarlo è Bankitalia. Ilrecord Cosa ha inciso sull’aumento Com’è distribuito ilAumentano le tasse Quasi 50milaa persone L’allarme IlIn parole molto semplici ilè formato dai soldi che lo Stato chiede in prestito per finanziare propria spesa pubblica (servizi, sanità pubblica amministrazione), la crescita e gli investimenti. E’ prevalentemente basato sull'emissione di titoli di Stato (Bot, Cct). E’ in sostanza la somma di soldi e interessi che lo Stato deve restituire ai creditori.