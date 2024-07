Caldo record dodici città da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 15 luglio 2024) AGI - Italia ancora nella morsa del grande. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, l'allerta di "livello 3", la più elevata, riguarda oggi e domani 12, che diventeranno 13 mercoledì. Domani dunque "" per Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo; dopodomani all'elenco si aggiungerà Palermo. L'allerta di "livello 3" scatta in presenza di ondate di calore "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Allerta di livello 2, invece ("arancione") domani a Bolzano, Palermo e Torino, mercoledì a Bolzano.