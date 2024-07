Brave New World | il primo trailer di Captain America 4

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 luglio 2024) Anthony Mackie introduce il suo Sam Wilson, protagonista nele attesodi4:NewNewintroduce finalmente Anthony Mackie come protagonista indiscusso del prossimo capitolo Marvel. Ildell’atteso quarto film suvede Sam Wilson impugnare l’ambito scudo ereditato da Steve Rogers già in The Falcon and the Winter Soldier, ma per la prima volta sul grande schermo. Nonostante il film abbia riavviato le riprese per l’aggiunta di nuove scene, il film sembra finalmente rimpolpare il Marvel Cinematic Universe.New: ilintroduce il capitolo 4 Insieme al veterano Anthony Mackie, Harrison Ford debutterà nel MCU interpretando Thunderbolt Ross, nuovo presidente degli Stati Uniti d’che avrà bisogno del supporto diin questa nuova avventura.