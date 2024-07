’Bondy Beach’ finisce all’asta Parco acquatico quale futuro?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Vail 13 settembre, al tribunale di Ferrara, ilBondy Beach, con le piscine coperte, gli uffici, gli spogliatoi, i magazzini e l’intera area cortiliva con i campi da gioco di mini calcio, basket e beach volley. La notizia è stata pubblicata, sui siti delle aste giudiziarie, il 5 luglio scorso. Il prezzo a base d’asta è di 342 mila euro con una offerta minima di 256.500 euro. Per partecipare alla vendita il termine della presentazione delle domande è il 12 settembre a mezzogiorno per buste che saranno aperte il giorno successivo. L’Acquabondy Beach è un complesso turistico sportivo che si sviluppa su una superficie di oltre 17.000 metri quadrati. Era stato realizzato nel 2001, su un terreno che il comune aveva ceduto ai privati, vicino al polo scolastico nel Quartiere del Sole, ed è sempre stato non solo uno dei fiori all’occhiello delle attività sportive collegate al nuoto nei mesi invernali, con tutte le specialità, ma anche un punto di riferimento per l’estate, quando, come in questi giorni di caldo torrido, le grandi vasche esterne attrezzate, con gettiti d’acqua e scivoli, richiamano persone anche dai paesi vicini.