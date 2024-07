Beach volley Alfieri profeta in patria con Andreatta a Montesilvano! They Breidenbach sollevano la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Manueline Sarasul pezzo quando c’è da sollevare un trofeo. Sono queste le certezze che lascia dietro di sè la tappa del campionatono che si è conclusa nel week end in una rovente, che assegnava anche la, primo trofeo della stagione 2024. Manuel, deus ex machina assieme al padre dello stabilimento 4 Vele di Pescara, a pochi chilometri da dove si è disputato il torneo, ha conquistato una delle vittorie più belle in carriera, a fianco del nuovo compagno Tiziano, uno abituato a vincere sia a questi livelli che nei tornei internazionali, e contro una coppia di miti non solo delcome Daniele Lupo e Ivan Zaytsev, anche loro alla prima finale da quando hanno iniziato l’avventura agli ordini di Marco Solustri.