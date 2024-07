Barcellona | lesione al tendine del bicipite femorale per Araujo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Brutte notizie per ile in particolare per Ronald, appena tornato dalla Copa America 2024, giocata con la maglia della Nazionale dell’Uruguay. Questa la nota del club catalano: “I test effettuati presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper hanno rilevato per il giocatore unaaldeldestro. Nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico, che sarà effettuato dal dottor Lasse Lempainen, sotto la supervisione dello staff medico della società, a Turku, in Finlandia. Una volta completata l’operazione ci sarà un altro aggiornamento medico“. Secondo la stampa iberica,starà lontano dai campi di gioco per almeno quattro mesi, e dunque i blaugrana potrebbe cercare un sostituto sul mercato.