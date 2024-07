Asp la svolta del bilancio Pratesi | Strutture piene discontinuità nei conti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un recupero in termini didi circa l’80 per cento delle perdite, un programma di investimenti sul fronte del risparmio energetico e della qualità delle, nuovi programmi per farmacie e mense. Il consiglio di amministrazione di Asp Città di Siena (la partecipata del Comune che controlla case di riposo e, appunto, farmacie e mense) ha approvato la semestrale dicon dati giudicati in netto miglioramento, cogliendo anche l’occasione per salutare l’insediamento del nuovo direttore Rocco Lerose. "Registriamo una decisarispetto agli ultimi due esercizi – afferma Guido, presidente Asp – frutto in particolare di un ritorno all’utilizzo quasi completo delle, rispetto al periodo Covid in cui si era registrata una sensibile contrazione.