Agnano | forano uno pneumatico e derubano un automobilista

(Di lunedì 15 luglio 2024)undopo avergli forato loe fuggono all’alt. Tre soggetti tratti in arresto dalla Polizia di Stato. gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Provinciale Napoli all’angolo con via Provinciale Montagna Spaccata, hanno notato tre soggetti a bordo di un’auto procedere a velocità sostenuta il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in viaAgli Astroni, con l’ausilio di una volante del Commissariato San Paolo, i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati.