Achille Costacurta bufera social sul figlio di Martina Colombari | il gesto indigna

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 15 luglio 2024) Personaggi tv.suldi: il– Soltanto qualche giorno fa ha festeggiato quattro giorni fa il suo 49esimo compleanno a Lipari, durante una vacanza fra barca e mare. Purtroppo peròha ricevuto un regalo davvero poco gradito dal. L’ex Miss Italia, nonché moglie di Billy, è stata taggata in diverse stories dal suo primogenito su Instragram. Immagini ambigue che hanno scatenato una marea di polemiche. ( dopo le foto) Leggi anche: “Temptation Island”, arriva la chiusura anticipata: ecco il motivo Leggi anche: Myrta Merlino e Alberto Matano, è “guerra”: cosa succede tra i duesuldi: ilventenne della coppia, sul suo profilo Instagram ha postato una serie di immagini in cui lo si vede maneggiare quelli che sembrerebbero pacchetti di droga mentre si trovava in aereo.