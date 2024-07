Vergogna | 15enne bloccato in aeroporto da solo? Come lo hanno rimborsato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Unè rimastoinper diverse ore a causa del maltempo. Il suo volo è stato dirottato e poi di volta in volta rimandato. Il minore stava cercando di raggiungere sua sorella. Inizialmente si era parlato di un ritardo di un'ora prima di poter riprendere il viaggio, poi le ore sono diventate due e infine il volo è stato rimandato al giorno successivo. Il ragazzo ha così dovuto stare per ben 20 ore dain. Stando alla sua versione dei fatti, tutto ciò che la compagnia gli ha fornitorimborso sono stati un paio di voucher da poco più di 10 euro per comprare del cibo. Per di più, uno dei voucher sarebbe arrivato a mezzanotte, quando i negozi erano ormai chiusi. La sorella più grande ha tentato di aiutarlo a distanza, ma il servizio clienti ha subito spiegato che più di così non avrebbero potuto fare.