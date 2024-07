' Una partita per il bomber' in memoria di Marco Longo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Prato, 14 luglio 2024 - Conto alla rovescia per “Unaper il”. Un appuntamento benefico, organizzato ogni anno dalla famiglia e dagli amici più intimi dell’indimenticatodei dilettanti, scomparso nel 2018 ad appena 32 anni per un male terribile e incurabile. Martedì 16 luglio, a partire dalle 20.30, al campo sportivo di via Bocca di Stella, a Seano, andrà ancora una volta in scena una specialealla quale parteciperanno molti dei compagni delle squadre in cui ‘Marchino’ ha lasciato un ricordo indelebile a suon di gol, ma soprattutto un segno grazie al suo carattere positivo e alle sue doti umane. E ad affrontarsi in campo saranno proprio i suoi compagni di squadra di allora, ognuno con la casacca con il numero 9 che indossavaquando era lo spauracchio di tutte le difese del circondario.