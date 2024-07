Una mozione a favore del progetto ex Cisam

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) "Ildella nuova base militare dei carabinieri a San Piero a Grado, nell’area del, con annessodi rifunzionalizzazione degli edifici storici di Coltano, e la pista addestrativa a Pontedera convince Fratelli d’Italia e per questo esprimiamo totale apprezzamento". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fdi in consiglio comunale, Maurizio Nerini, sottolineando che "non ci sarà consumo di nuovo suolo" e "le opere complementari sulla Villa Medicea, Stazione Radio Marconi, Stalle del Buontalenti, Borgo ex Bigattiera e la bonifica dell’ex reattore nucleare sono interventi a beneficio della collettività". Per Nerini vi saranno, quindi, "ricadute positive sull’indotto del territorio, vedendo la presenza delle basi militari come un valore aggiunto e considerando l’ottimo posizionamento logistico tra porto, aeroporto e snodi ferroviari e autostradali, che sono certamente da migliorare, ma che diventeranno anche un importante nevralgico del paese".