Un brand con il Verdicchio

(Di domenica 14 luglio 2024) Grande partecipazione venerdì alla cena di gala sotto alla Loggia degli Ottoni, nell’ambito del Matelica Wine Festival, organizzata dall’associazione Produttori del. Tra i partecipanti, oltre al presidente dell’associazione Produttori Umberto Gagliardi, il sindaco Denis Cingolani e la giunta, i rappresentanti di Cerreto, Esanatoglia, Gagliole e Pioraco, l’onorevole Mirco Carloni, presidente della commissione agricoltura alla Camera, il consigliere regionale Renzo Marinelli. Carloni ha invitato ad "accelerare i tempi, affinché questo eccezionale vino bianco, tanto premiato in Italia e nel mondo, sia sempre associato al nome Matelica, facendone uncon ricadute positive in termini di turismo enogastronomico e non solo". A calcare la mano anche il consigliere Marinelli: "Il progetto della candidatura Unesco per la Sinclinale Camerte è un motivo di sviluppo e unione per gli otto Comuni che ne fanno parte, la Regione lo sosterrà".