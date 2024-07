Ultim’ora Napoli appena arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Anche il presidente delDeè intervenuto sulla vicenda che ha fatto molto discutere in queste ore. Le ultime ore hanno visto un episodio che ha scosso l’intero pianeta, una vicenda che ha sconvolto non solo gli italiani ma persone di tutto il mondo. Poteva andare molto peggio, ma c’è un morto e parliamo comunque di una grande tragedia che ha caratterizzato gli Stati Uniti d’America. Durante un comizio in Pennsylvania un ragazzo di 20 anni ha attentato alla vita di Donald Trump, ex presidente e candidato ancora alla presidenza per gli Stati Uniti d’America. Nelle vesti di cecchino il ragazzo ha sparato una decina di colpi, ha ucciso una donna tra il pubblico e ci sono almeno altri due feriti gravi. Trump è stato colpito all’orecchio e poteva andare molto peggio.