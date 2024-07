Traffico Roma del 14-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascoltointenso sulle vie di collegamento verso il mare era lentamente con le su via Aurelia tra torrimpietra-palidoro lo stesso per via Cristoforo Colombo abbiamo appuntamenti dalla Axa verso il Lido di Ostia analoga situazione su via Pontina da Spinaceto a Castelnoin coda a tratti anche sulla litoranea 3 Lido di Ostia e Torvaianica nel tratto segnalato anche un cantiere la polizia locale Si segnala un incidente con code su via L’Aquila nei pressi di piazzale Prenestino lungo il raccordo anulare bravi allentamenti in carreggiata interna tra le uscite a pie Pontina lungo la tangenziale est ricordiamo che per lavori sulla sopraelevata e prorogata fino al 26 luglio la chiusura dell’ingresso in tangenziale da via Prenestina per dettagli su queste altre notizie consultate il sito