Tennistavolo una cinese debutterà alle Olimpiadi a 58 anni! Ma gareggerà per un’altra nazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Ai Giochi Olimpici si intrecciano spesso e volentieri delle incredibili storie di sport, tra l’esplosione di astri nascenti molto precoci e la presenza di alcuni veterani ancora competitivi per le medaglie da quarantenni o addirittura cinquantenni. In tal senso c’è chi, come il mitico tiratore a volo azzurro GiovPellielo, si appresta ad affrontare a 54l’ottava Olimpiade della carriera, ma a Parigi ci sarà anche chi coronerà il proprio sogno debuttando ai Giochi alla veneranda età di 58. Stiamo parlando della pongistaZhiying Zeng, che ha finalmente raggiunto la sua prima qualificazione a cinque cerchi, anche se rappresentandorispetto a quella in cui è nata e cresciuta. L’asiatica classe 1966 adesso fa parte infatti della Nazionale cilena, dopo essersi trasferita in Sudamerica nel lontano 1989 in seguito al suo ritiro dalagonistico.