Tennis Alcaraz ha già vinto 4 Slam a 21 anni | solo in due erano stati più precoci

(Di domenica 14 luglio 2024) La giornata di Carlos. Lo spagnolo ha ottenuto per la quarta volta in carriera il titolo, bissando l’affermazione a Wimbledon in Finale contro Novak Djokovic. Un match dominato dal funambolo di Murcia, che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 (4). Interpretazione perfetta dell’allievo di Juan Carlos Ferrero, al cospetto di un Djokovic non al meglio e arrivato all’atto conclusivo con le pile un po’ scariche. Resta il fatto che alsia diventato a 21e 70 giorni, il terzota più giovane, dopo gli svedesi Mats Wilander (20e 291 giorni) e Björn Borg (21e 26 giorni), a mettere in bacheca quattro trofei Major. Un dato che certifica le doti straordinarie dell’iberico e, nello stesso tempo, la sua grandissimatà.