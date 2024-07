Si schianta con l’auto al casello dell’autostrada | chi è la vittima

Leggi tutta la notizia su tvzap

Gravissimo incidente questa mattina intorno alle 8 aldi Gallarate, sulstrada dei Laghi A8, in direzione Varese. Un uomo di 53 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nella sua auto in fiamme dopo essersito contro uno cordoli di imbocco delautostradale. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Siconaldelstrada Un'altro incidente. Un altro morto sulle autostrade. Pietro Balzarini, è un 53enne della provincia di Varese deceduto questa mattina intorno alle 8 sulstrada A8, la Milano-Varese.