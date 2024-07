Sei bruttina già lo sai Tuo figlio è la conseguenza | Ramazzotti risponde lezione da applausi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Auroranel mirino dei social. Ancora una volta i leoni da tastiera non riescono a tenere a bada gli istinti primordiali vomitando insulti. E così uno dei follower dellasi è preso la briga di scriverle sui social per comunicare quanto segue: "Ti ho vista all'Ikea stamattina. Tu seima già lo sai. Tuo marito boh, accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo è unadel tutto. Male un po' tutto". Parole che forse trasudano frustrazione o invidia ma che di certo hanno irritato e non poco proprio Aurora Ramazzaotti che ha dato una epicaal suo hater. Non ha alzato i toni, non ha cercato lo scontro o la rissa. Nulla di tutto ciò. La replica è stata molto semplice: "A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano sui social come creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione.