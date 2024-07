Pistoia Blues Festival Chiusura con Venditti 25mila presenze totali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Si è chiusa ieri sera con il doppio concerto di Antonelloin piazza del Duomo e dei The Devon Allman Project al teatro Bolognini l’edizione numero 43 del: nove seratetraed eventi speciali con oltrepersone in città. Numeri ancora non definitivi ma che parlano di un afflusso ai concerti dell’edizione 2024 quasi doppio rispetto all’anno scorso. A fare da mattatore dell’ultima serata è stato Antonello, che ha portato sul palco ‘Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary’: oltre 4mila persone non sono volute mancare al secondo appuntamento della rassegna ‘Storytellers’ del, per un viaggio nella storia della musica italiana che ha abbracciato gli oltre quattro decenni di carriera del cantautore romano.