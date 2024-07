Pedoni sempre in pericolo Reportage da via Mirabelli Una strettoia-trappola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "Questa via è un percorso a ostacoli per i. Raggiungere il cimitero centrale attraversando a piedi viaè tropposo, chiedo sicurezza". E’ l’appello lanciato da Franco Bartocetti, "pedone reporter", che ha inviato al Carlino la propria inchiesta sulla possibilità di percorrere a piedi la via che costeggia il cimitero centrale. Viaè una zona di transito pedonale non solo per coloro che frequentano il cimitero centrale ma anche per chi vuole raggiungere a piedi il mercato settimanale. Franco Bartocetti ha attraversato il difficoltoso percorso che conduce al cimitero corredando il propriocon foto molto dettagliate che rappresentano l’oggettivasità di quel tratto. "La via costeggia il muro di cinta del cimitero e – sottolinea Franco Bartocetti -, forse per consentire uno striminzito ’passaggio pedonale’, è stata fatta la segnaletica orizzontale come per indicare "qui puoi procedere a piedi (ma, a tuo rischio e).