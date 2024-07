Pallacanestro Il maceratese Cagnazzo allenerà la storica piazza della Juvecaserta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)nella prossima stagione per Damiano(foto): il coachguiderà la2021 appena retrocessa dalla B nazionale di basket. Il club campano è l’erede di quello che nel 1991 realizzò la grande impresa centrando il primo (e unico) Scudetto nel meridione. Era il team di Gentile, Shackleford, Esposito eaveva appena 10 anni all’epoca. "Sono grato al presidente Farinaro e alla società – ha affermato il neoallenatore – per l’opportunità. Ho percepito sin da subito la fiducia riposta in me e l’entusiasmo nella volontà di lavorare insieme; ho avuto modo la scorsa stagione di sentire il calore e la spinta del palaPiccolo, seppur da avversario; credo che lavorando duramente tutti insieme potremo raggiungere gli obiettivi".