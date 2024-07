Non solo ‘talenti’ | oggi le aziende devono attrarre tutti e adattarsi alle nuove esigenze della Generazione Z

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 luglio 2024) “Non è più questione di individuare talenti e fare percorsi di carriera differenziata per loro. Dobbiamo cambiare approccio e pensare che dobbiamo diventare attrattivi per tutta la nuovaZ. Non è banale, ma serve cambio culturale delle: nonessere loro a cambiare il tessuto sociale, ma siadattare ad esso”. Così Paolo Rota, vicepresidente di Confindustria Bergamo con delegarelazioni industriali, affronta uno dei temi più delicati del momento, quel cambio di prospettiva necessario per andare incontro, soprattuttoZ. Un lavoro che Confindustria al suo interno ha già fatto e sta portando avanti, quasi a porsi come campo di sperimentazione di ciò che poi, approvato e “validato”, viene diffuso agli associati: meccanismo, questo, già rodato su altre tematiche, come la formazione e l’orientamento, all’interno di un impianto organizzativo che con la presidenza Ricuperati ha vissuto una rivoluzione con le persone al centro.