Nella morsa del caldo L’appello del Comune Unità di strada in azione per vigilare sulle piazze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) di Gaia Papi AREZZO Contro iltorrido che da qualche giorno si è impossessato della nostra provincia, ilha messo in campo una vera e propria task force. "Come lo scorso anno, insieme all’assessore Manneschi, abbiamo predisposto una serie di sos e di informazioni utili per le ore e i giorni, molto torridi, ormai arrivati anche ad Arezzo. Le raccomandazioni, mai scontate, sono le solite: stare in casa nelle ore più calde, bere molta acqua, stare attenti al cambio repentino di temperatura, non stare esposti al sole, evitare sforzi fisici nelle ore più calde. Non esistono altri modi per difendersi dalle temperature eccessivamente calde se non quelli di seguire regole base, di buon senso e di prudenza". E’ la raccomanddel vicesindaco Lucia Tanti, rivolta in particolare alla persone più fragili, anziani in particolare, che possono soffrire di più questi giorni di grande