Monte Bianco tre alpinisti precipitano nel vuoto durante la scalata | due morti il corpo del terzo non recuperabile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) Due tragici incidenti in quota sono costati la vita domenica 14 luglio con ogni probabilità a treprecipitati mentre erano inin Val d’Aosta. La prima caduta si è verificata in Val Ferret, tra il comune di Courmayeur e il massiccio del. Duesono precipitati mente erano in cordata, probabilmente a causa del cedimento di un ancoraggio. Unalpinista rimasto in parete è riuscito a dare l’allarme ed è stato tratto in salvo a 3.500 metri di quota con l’elicottero del Soccorso alpino valdostano. I corpi degli altri due compagni disono stati poi recuperati senza vita. Nelle stesse ore, a pochi chilometri di distanza, un alpinista è precipitato sul massiccio del, poco sotto il rifugio Gonella.