Mark Violets lo scherzo di un utente italiano sull’identità dell’attentatore di Trump che ha ingannato i media di mezzo mondo

(Di domenica 14 luglio 2024) di Simone Fontana Nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 luglio, l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldè stato ferito con colpi di arma da fuoco durante un comizio a Butler, in Pennsylvania., che è anche il candidato del Partito Repubblicano alle presidenziali del prossimo novembre, ha riportato delle ferite all’altezza dell’orecchio destro ma non è mai stato in pericolo di vita; i proiettili hanno tuttavia raggiunto almeno altre tre persone che stavano partecipando al comizio, provocando un morto e due feriti gravi. Mentre ilintero cercava di ricostruire la dinamica dell’attentato, con notizie parziali che diventavano via via più circostanziate, una parte dell’informazione internazionale si è lasciata ingannare dal tweet di unche per primo ha riportato il nome e il volto del presunto attentatore.