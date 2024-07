L’ex stella del Manchester United sul punto di unirsi alla squadra italiana

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 luglio 2024) Notizia fresca giunta in redazione:difensore delRaphael Varane sembra destinato a trasferirsi in un nuovo club dopo aver, secondo quanto riferito, trovato un accordo con ladi Serie A Como. Con Erik ten Hag ormai assicurato il suo posto da allenatore, molti tifosi delsono entusiasti dei potenziali acquisti che il club potrebbe fare nella sessione di calciomercato, con INEOS che avrà un ruolo importante. Non è un segreto che una delle più grandi debolezze dei Red Devils la scorsa stagione sia stata la loro difesa, con infortuni che hanno messo costantemente in difficoltà la loro retroguardia per tutta la stagione. Uno di questi difensori era Varane, che ha subito diversi infortuni, tra cui un problema muscolare, che lo ha costretto a saltare diverse partitefine della stagione.