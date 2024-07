Le sanzioni degli autovelox A Mezzano 21mila in sei mesi | Tanti multati ma è per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) In seipoco meno di 50mila multe: 49.500 per l’esattezza. E un presunto incasso di 3 milioni e 760.549 euro - che è in realtà una cifra indicativa che considera l’importo pieno delle, e non quanto già arrivato nelle casse del Comune. Sono i numeri relativi ai velox fissi installati sul nostro territorio dal 1 gennaio al 30 giugno scorso. Considerato che nel 2023 lesono state in totale 74.619, si può presumere che il 2024 terminerà con una cifra più alta. A fare la parte del leone sono ovviamente i due velox installati recentemente: quello sulla Reale a, arrivato lo scorso settembre, e quello in via Bellucci, installato a ottobre. Entrambi sono posizionati in punti dove vige il limite di 50 km/h, e quello di- l’unico attivo in entrambi i sensi di marcia - da solo stacca il 43% delle multe.