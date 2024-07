Kimberly Cheatle ecco chi è la donna finita nei guai per l' attentato a Trump | le gravi accuse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo l'è giunto il momento di indagare su possibili responsabilità sugli errori palesi nell'apparato di sicurezza. Diversi testimoni hanno riferito di aver segnalato la presenza di Crooks sul tetto di un edificio. Una circostanza questa che ha scatenato negli Stati Uniti feroci polemiche. E così l'ora è al centro di un'inchiesta dei servizi federali degli Stati Uniti. L'ipotesi, ha riferito l'agenzia di stampa Associated Press, riguarda errori o negligenze nelle misure di sicurezza adottate in vista del comizio dell'ex presidente, candidato alla Casa Bianca per i repubblicani in vista delle elezioni di novembre. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Crooks ha sparato più colpi verso il palco dove si trovava"da una posizione elevata fuori dell'area del comizio".