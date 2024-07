Kid’s Choice Awards 2024 vincono Billie Eilish e Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Sono le donne ad aver dettato legge aied Olivia Rodrigo sono alcune tra le artiste che hanno trionfato nella notte di Santa Monica. Isi sono aperti con le performance di Paul Russell sulle note di Lil Boo Thang, il medley di The Kid Laroi compresi l’attuale singolo Girls e Stay. Presente anche Serena Williams premiata da Kelly Rowland con il Legend Golg Blimp. Gli Imagine Dragons ottengono la vittoria come miglior band (nel sestetto erano presenti anche i Coldplay, Black Eyed Peas, Maroon 5, NSync e Jonas Brothers). Sono cinque i premi conquistati dal film Barbie: Miglior Film, Miglior Attrice Femminile (Margot Robbie), Miglior Canzoni (– “What Was I Made For?”) e miglior colonna sonora.