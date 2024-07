Il ruolo della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale negli studi professionali italiani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl settore professionale sta attraversando un’importante fase di cambiamento, che coinvolge vari aspetti delle loro attività: gli scenari economici, tecnologici e sociali presentano nuove sfide e interessanti opportunità per la business community. Per comprendere meglio come evolve ildei professionisti nel contestodel Paese, TeamSystem – leader in Italia nei software gestionali e nei servizi di formazione per imprese e professionisti – ha condotto una ricerca di mercato in collaborazione con The European House Ambrosetti. Il punto centrale e la vera novitàricerca è ilall’interno degli. L’IA è vista come uno strumento di efficientamento operativo, con significativi vantaggi in termini di ottimizzazione del tempo eproduttività.