Europei Under 19 2024 | tabellone e accoppiamenti

(Di domenica 14 luglio 2024) Ile glidegli19, manifestazione continentale per selezioni U19 in cui l’Italia, dopo la splendida cavalcata dello scorso anno, è campione in carica e proverà a ripetersi. Girone A con gli azzurrini insieme ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord, all’Ucraina e alla Norvegia, mentre nel girone B troviamo Spagna, Francia, Danimarca e Turchia. Il torneo è articolato in questo modo: due gironi da quattro, le prime due classificate di ciascun gruppo volano in semifinale conincrociati tra le prime e le seconde. C’è inoltre uno spareggio tra le due terze per decretare quinto e sesto posto. Di seguito ecco ilin continuo aggiornamento una volta completata la fase a gironi.19SPAREGGIO Terza classificata girone A vs Terza classificata girone B SEMIFINALI Prima classificata girone A vs Seconda classificata girone B Prima classificata girone B vs Seconda classificata girone A FINALE Vincitrice semifinale 1 vs Vincitrice semifinale 219SportFace.