Europei trionfa la Spagna 2-1 L’Inghilterra perde la seconda finale di fila

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Laè la nuova regina d’Europa. In unamozzafiato all’Olympiastadion di Berlino, La Roja ha sconfitto2-1, conquistando il titolo europeo. La partita è stata un susseguirsi di emozioni, con azioni spettacolari e colpi di scena fino all’ultimo minuto.Leggi anche: “C’entra la camorra”, riaperto il caso su Marco Pantani per il Giro d’Italia 1999. Sentito Vallanzasca Primo tempo: equilibrio e poche occasioni Il primo tempo si è concluso senza reti, ma non è mancata l’intensità. Entrambe le squadre hanno cercato di prendere il controllo del match, ma le difese hanno avuto la meglio.ha avuto la prima occasione al 43?, con Foden che ha impegnato Simon da posizione deta. Laha risposto con Morata, ma la sua conclusione è stata deviata in angolo dalla difesa inglese.